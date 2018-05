Royales Lippenlesen: Das wurde bei der Hochzeit von Harry & Meghan getuschelt

Was sich die beiden wohl gesagt haben? - © APA/AFP/POOL/JONATHAN BRADY

Was Prinz Harry und Meghan Markle bei ihrer Hochzeit ganz sicher nicht gesagt haben, wurde nun von den Lippenleser-Spezialisten von “Bad Lip Reading” aufgedeckt. In dem lustigen Video wurden den Royals absurde Worte perfekt synchronisiert in den Mund gelegt. Sehenswert!