Royales Ereignis: Taufe von Prinz Louis in London

Prinz Louis wurde im kleinen Kreis der Familie in London getauft. - © APA/AFP/POOL/DOMINIC LIPINSKI

Gestern fand die Taufe des dritten Kindes von Herzogin Kate und Prinz William in der Kapelle des St. James´s Palace in London statt. Der volle Name des dritten Sprösslings der Royals lautet Prinz Louis Arthur Charles von Cambridge.