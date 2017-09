Royaler Nachwuchs: Herzogin Kate und Ehemann William erwarten drittes Kind

Der Kensington-Palast teilte am Montag offiziell mit, dass Herzogin Kate erneut schwanger ist. “Die Queen und Mitglieder beider Familien sind über die Neuigkeiten hoch erfreut”, hieß es in der Mitteilung des Kensington-Palasts. Außerdem soll die Herzogin wie bei den beiden früheren Schwangerschaften erneut unter schwerer Übelkeit leiden.

Prinz William und Catherine (“Kate”) Middleton hatten im April 2011 geheiratet. Am 22. Juli 2013 kam George Alexander Louis auf die Welt, Töchterchen Charlotte Elizabeth Diana wurde am 2. Mai 2015 geboren. Ob die beiden einen Bruder oder eine Schwester bekommen werden, ist derzeit noch unklar. Auch über den genauen Schwangerschaftsmonat der Herzogin gab die Mitteilung des Palasts keine Auskunft.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com/DZCheAj1RM

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4. September 2017