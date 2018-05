Routes Europes: Die Europareisen mitten in Wien

“Europa wird meist als abstraktes, rationales Konzept verstanden. Aber Europa, das sind wir. Die Menschen, die Länder, die Kulturen. Und die stellen wir an diesem Tag vor”, so die Initiatorin von “Routes – die Europareise mitten in Wien”, Katharina Moser, zur Idee des kostenlosen, eintägigen Events. Am 26. Mai erfahren die Teilnehmenden etwa die Dos und Dont’s beim Schweizer Käsefondue, testen einen Skisprung-Simulator bei der Station Polen und erleben eine Kurzversion des spanischen Jakobsweges.

Sechs Routen zur Auswahl

Insgesamt stehen sechs Routen zur Auswahl, auf denen jeweils drei Länder erkundet werden können – von der “Route für Sprachenthusiasten” über eine “Route für die ganze Familie” ist für jeden Geschmack etwas dabei – auch eine englischsprachige Route steht zur Wahl. Geboten werden altbekannte Traditionen, länderspezifische Eigenheiten aber auch brandaktuelle Trends aus dem jeweiligen Land.

Route 1: Belgien/Polen/Schweden (für Familien, ca. 25 Minuten)

Route 2: Irland/Dänemark/Großbritannien (englisch, 30-40 Minuten)

Route 3: Italien/Deutschland/Bulgarien (für Sprachenthusiasten, 45-60 Minuten)

Route 4: Portugal/Spanien/Frankreich (Für Sonnenanbeter, 35-55 Minuten)

Route 5: Deutschland/Belgien/Schweiz (für Vielseitige, 40-55 Minuten)

Route 6: Finnland/Deutschland/Niederlande (für Neugierige, 40-50 Minuten)

Menschen ein Gefühl für Europa vermitteln

Events wie Routes sollen helfen, eine gemeinsame europäische Identität zu stärken. Solche Konzepte sind dringend nötig, ist man sich auf politischer Ebene einig. Deshalb stößt auch die Idee, Jugendlichen mit kostenlosen Interrail-Tickets die europäische Idee zu vermitteln, auf Unterstützung des EU-Haushaltskommissars.

Teilnahme zu Routes ist kostenlos

In der Finanzplanung für den Zeitraum von 2021 bis 2027 sollen 700 Millionen Euro zur Unterstützung von Interrail-Pässen für junge Menschen zur Verfügung gestellt werden. “Eine ganz überraschende und sehr erfreuliche Entwicklung”, wie Moser erklärt, die auch als Botschafterin für #FreeInterrail fungiert. Wer nicht solange warten will, kann sich bei Routes – die Europareise mitten in Wien am 26. Mai schon einen Vorgeschmack auf Europa holen. Anmeldung sind online möglich, die Teilnahme ist kostenlos.