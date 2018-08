Rottweiler-Attacke in NÖ: Bub mehrmals in Füße gebissen

Ein Neunjähriger wurde am Wochenende im Bezirk Baden von einem Rottweiler schwer verletzt: Das Tier biss den Buben mehrmals in die Füße. Auch eine 39-Jährige wurde gebissen.

In Berndorf (Bezirk Baden) ist am Wochenende ein Neunjähriger das Opfer einer Rottweiler-Attacke geworden. Der Bub wurde mehrmals in die Füße gebissen, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag entsprechende Medienberichte. “Christophorus 3” flog das Opfer ins Landesklinikum Wiener Neustadt.