Rooftop Yoga auf Wiener Dachterrasse erleben

Die Temperaturen steigen wieder an und der Zeitpunkt, um Sport zu machen verlagert sich in die frühen Morgenstunden. Yoga & Juliet bietet dazu ein Rooftop Yoga Erlebnis auf der Dachterrasse des Lokals Klyo in der Urania Wien an.

Rooftop Bars sind besonders beliebt um sich auf einen Afterwork-Drink zu treffen. Doch warum nicht gleich am frühen Morgen zum Sport verabreden? Yoga & Juliet bietet am 17. August um 07:45 eine Yogastunde auf der Dachterrasse der Wiener Urania an. Das Lokal Klyo betreibt die Terrasse. Nach der Vinyasa Flow Yoga-Einheit hat man die Möglichkeit, sich ein wohlverdientes Frühstück auf der exklusiv reservierten Terrasse zu gönnen.

Rooftop Yoga bietet Blick auf Wiener Donaukanal Mit Blick auf den Wiener Donaukanal, startet man so entspannt in den Tag. Keine Sorge, falls jemand noch keine oder wenig Erfahrung mit Yoga hat. Yoga & Juliet bietet unterschiedliche Level an. Wer sich schon einmal über das Frühstück schlau machen möchte, kann dies auf der Website von Klyo tun. Weitere Informationen zum Rooftop Yoga, sowie ein Ticket für das Event finden Sie hier.

Datum: 17.08.2018

Uhrzeit: 07:45 – 09:00

Ort: Klyo in der Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Ticket: ca. 17 Euro

Treffpunkt: Vor dem Lokal Klyo in der Urania