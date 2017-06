Römerfestival Carnuntum 2017: Die Programm-Highlights

Im Juni 2017 findet wieder das Römerfestival Carnuntum statt. - © APA (Sujet)

An zwei Wochenenden im Juni wird wieder zum Römerfestival Carnuntum geladen. Römische Legionäre, Handwerker, Händler und Barbaren machen das Fest zu einer Zeitreise in die Antike. Zu den Programm-Highlights gehören 2017 auch Gladiatorenkämpfe und die eigens in Auftrag gegebene, szenische Darstellung “Der Adler Roms – Carnuntum und die Armee der Cäsaren”.