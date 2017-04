Ritzing bei den Austria Amateuren in der Regionalliga Ost: Die Highlights der 22. Runde im Video

In der Regionalliga Ost stand am Freitag und am Wochenende der 22. Spieltag auf dem Programm. VIENNA.at zeigt Ihnen in Zusammenarbeit mit PlatinTV die Highlights der folgenden Spiele der 22. Runde:

FC Stadlau – SG Traiskirchen: Die Highlights im Video

Am Samstag begrüßte Stadlau daheim Traiskirchen zur 22. Runde der Regionalliga Ost. Traiskirchen begann gleich zu Beginn mit Druck gegen die Hausherren zu arbeiten und ging früh auf den Ballführenden Spieler. Das hatte zur Folge, dass der Schiedsrichter bereits in der 15. Minute die erste gelbe Karte des Spiels gegen Traiskirchen zeigen musste. Trotz bemühter Gäste lautete der Pausenstand 0:0.

In der zweiten Halbzeit drängte Traiskirchen weiter auf die Führung, kam jedoch kaum gefährlich vor das Tor der Stadlauer. Die Hausherren hatten in den letzten 20 Minuten des Spiels ebenfalls eine gute Drangphase und drückten die Gäste in die eigene Hälfte. Allerdings konnten auch sie keinen Treffer für sich verbuchen. Alles deutete auf ein torloses Unentschieden hin. Traiskirchen wurde in der 88. Minute nochmal ein Corner zugesprochen. Benjamin Koglbauer kam mit dem Kopf als erster an den Ball und sorgte doch noch für die 1:0 Führung der Gäste, welche sie sich auch bis zum Schluss nicht mehr nehmen ließen.