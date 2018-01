Ripperl-Wettessen für den guten Zweck

Am 15. Jänner um 17.30 Uhr startet das Ripperlwettessen im Strandcafe an der Alten Donau. Dabei spendet das Cafe für jedes Abgenagte Ripperl 50 Cent an die Krebshilfe. Der Gewinner erhält zusätzlich einen 500 Euro Gutschein. Moderiert wird der Wettbewerb von Musiker Gary Lux, PULS 4-Fitnessguru Roman Daucher übernimmt die Rolle des Schiedsrichters.

Ripperl-Spezialitäten vom Grill

Wer sich anmelden will, muss schnell sein, denn es gilt wortwörtlich: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Die Startgebühr für das Wettessen ist eine Spende von 5 Euro. Dafür gibt es jedoch Ripperl vom Grill, aus dem Backofen oder aus der Pfanne. Das Fleisch stammt dabei ausnahmslos von steirischen Lieferanten.

>>Hier geht’s zur Anmeldung