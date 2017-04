Ringsperre am Dienstag: Demo sorgt ab 16.30 Uhr für Stau

Ab 16.30 Uhr werden rund 700 Personen am Schwarzenbergplatz direkt vor dem Reiterdenkmal zu einer Demonstration erwartet. Unter dem Motto “Stimmenmanipulierung in der Türkei” werden die Demonstranten ab ca. 17:30 Uhr über den Kärntnerring, den Opernring, den Burgring und über den Dr. Karl Renner-Ring vor das Parlament marschieren. Bis ca. 20 Uhr soll die Veranstaltung dauern, wobei zwischen 17:30 Uhr und 19 Uhr mit Verkehrssperren am Ring zu rechnen ist, informierte der ARBÖ am Montag.

Wien. “Ein denkbar ungünstiger Zeitraum, wenn man bedenkt, dass auch um diese Zeit der Pendlerverkehr in der Innenstadt am stärksten ist”, meint Jürgen Fraberger vom ARBÖ Informationsdienst. “Die Fahrzeuglenker müssen sich auf Umleitungen und Verzögerungen einstellen. Ich würde rund um den betroffenen Abschnitt jedenfalls auf die U-Bahn umsteigen und mein Fahrzeug stehen lassen.”