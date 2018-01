Richtige Reaktion bei “Home Invasions”: Was tun, wenn Einbrecher nach Hause kommen

Home Invasions: Wenn sich ein Alptraum im eigenen Zuhause abspielt - © APA (Sujet)

Seit 2016 zeichnet sich ein Negativtrend in Sachen organisiertes Verbrechen auch in Österreich ab: Räuber suchen ihre Opfer gezielt in deren eigenen vier Wänden heim, um diese mit höchster Brutalität um ihr Hab und Gut zu bringen. Was man zur Prävention oder im Fall einer tatsächlichen Home Invasion tun kann, verraten Experten.