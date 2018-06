Richi Nagy: Hommage an den “King” in Wiener Donaustadt

Am Freitag findet in der Wiener Donaustadt eine Hommage an Elvis Presley statt. - © APA

“Der King lebt!”. Mit einer Hommage an Elvis Presley (1935-1977), tritt der Sänger und Gitarrist Richi Nagy mit seiner “Remember Elvis Band” in der Wiener Donaustadt im “Kultur-Stadl Eßling” am Freitagabend auf.