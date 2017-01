Richard Windbichler verlässt Austria Wien und wechselt nach Südkorea

Richard Windbichler wird in zukunft für Ulsan Hyundai in Südkorea spielen. Über den Transfer wurde Einigkeit erzielt, lediglich die medizinischen Untersuchungen sind noch ausständig. Diesen Check absolviert der Innenverteidiger in den kommenden Tagen, ins Austria-Trainingslager nach Portugal reiste er nicht mehr mit.

Windbichler verlässt Austria Wien