Nach einer ausverkauften Tournee und drei Jahren Pause ist Richard O’Brien’s Rocky Horror Show zurück. Vom 29. November bis 16. Dezember 2017 ist das Kult-Musical endlich wieder in Wien zu erleben. In der Rolle des Erzählers werden die prominenten Rocky-Fans Sky du Mont und Herbert Steinböck die bissigen Kommentare der Zuschauer gekonnt parieren.

Erstmals in Wien zu erleben: Sky du Mont

Sky du Mont gehört mittlerweile so fest zu Richard O’Brien’s Rocky Horror Show wie die lautstarken Kommentare des Publikums. Seit der ersten Tournee im Jahr 2008 begeistert er in Deutschland als schlagfertiger Gentleman. Nun ist du Mont erstmals auch in Wien zu erleben.

“Die Musik ist unfassbar stark, die Geschichte ist schräg und die Leute gehen mit, wie ich es auf der Bühne noch nie gesehen habe – es ist ein regelrechtes Happening”, so du Mont über das Enfant terrible des Musicals. Worauf er sich besonders freut? “Ich habe am Theater schon viel erlebt. Aber als ich bei meiner Premiere in Oberhausen am Ende vor einem Saal mit 4000 jubelnden und auf den Sitzen tanzenden Menschen stand, haben sich mir die Haare gesträubt und ich mich gefragt: Warum bist Du kein Popstar geworden? Es ist einfach unglaublich, bei so etwas dabei sein zu dürfen. Ich bin mir sicher, dass auch die kommende Tour wieder ein riesiger Erfolg wird. Viele Menschen gehen drei oder viermal in die Show, was beeindruckend ist!”

Sky du Mont gehört zu den erfolgreichsten Vertretern des deutschen Films und Fernsehens. Er war unter anderem in Stanley Kubricks Kinoproduktion Eyes Wide Shut neben Tom Cruise und Nicole Kidman zu sehen. 2001 und 2004 wurde er für seine Rollen in den Kinokomödien Der Schuh des Manitu und (T)Raumschiff Surprise je mit einem Bambi und dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet.

Zweiter Promi-Erzähler bei der Rocky Horror Show: Herbert Steinböck

Auch der Schauspieler und Kabarettist Herbert Steinböck ist ein echter Wiederholungstäter. Bereits 2014 übernahm er mit großem Erfolg die Rolle des Erzählers in Richard O’Brien’s Rocky Horror Show im Museumsquartier.

“Schon die Rolle des Erzählers in der fabelhaften Inszenierung der Rocky Horror Show 2014 in Wien war für mich wie eine Zeitreise! Guter alter Rock’n’Roll aus meiner Jugend. Laut, hart und in diesem Fall auch sehr witzig. Und ich durfte mitspielen! Noch dazu eine perfekte Band und eine perfekte Cast – was will man mehr? Aus dem Grund habe ich auch heuer sehr gern “Ja” gesagt. Ich freu mich schon drauf – wenn mich die Leut’ “boring” finden – ihnen das Gegenteil zu beweisen. Yes! In diesem Sinne: Wiener und “Zuagraste”! Packt’s Konfetti, Spritzpistolen und Klopapier ein und lasst uns das Museumsquartier rocken!”

Herbert Steinböck feiert seit vielen Jahren große Erfolge als Schauspieler und Kabarettist in Radio, Fernsehen sowie am Theater. Seit 1993 entwickelt er Kabarettprogramme, die seit 2006 auch im traditionsreichen Wiener Kabarett Simpl zu sehen sind, zuletzt das musikalische Kabarett Aramsamsam (Premiere 2015). Auch im Fernsehen tritt Herbert Steinböck regelmäßig in diversen Comedyformaten auf, so 2003 in der Comedysendung Montagskipferl und seit 2004 in der Raterunde der ORF-Sendung Was gibt es Neues. Große Erfolge als Musical-Darsteller feierte Herbert Steinböck in Mel Brooks Musical The Producers im Wiener Ronacher 2008 sowie in der Wiener Volksoper, unter anderem in My Fair Lady, Die spinnen die Römer, Kiss me Kate oder Zirkusprinzessin.

Die Rocky Horror Show in Wien: Alle Termine, alle Facts

Richard O’Brien’s Rocky Horror Show

29.11.2017 – 16.12.2017

Wien, Museumsquartier

Vorstellungen mit prominenter Erzählerbesetzung in Wien (Änderungen vorbehalten):

Sky du Mont: 29.11. bis 02.12.2017, 05.12. bis 09.12.2017

Herbert Steinböck: 12.12. bis 16.12.2017

Vorstellungen: Di – Fr 20 Uhr, Sa 15 Uhr + 20 Uhr, So 15 Uhr + 19 Uhr

Premiere: 30. November, 20 Uhr

Dauer: ca. 120 Min. (inkl. einer Pause)

Sprache: In englischer Sprache (inkl. Songs). Erzählerrolle auf Deutsch

Preise: Ab EUR 30,50,- (zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle)

Tickets sind über die Hotline von Oeticket (+43 196 096), unter www.oeticket.com, unter www.rocky-horror-show.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

