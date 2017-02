Richard Lugner wählte die Opernball-Prinzessin 2017

Richard Lugner und seine frisch gekürte Opernball-Prinzessin - © VIENNA.at

Am Dienstagabend stand in der Lugner City in Wien ein besonderes Event auf dem Programm: die Opernball Prinzessin 2017 wurde gewählt. Die Gewinnerin darf gemeinsam mit Richard Lugner und seinen Gästen den Ball besuchen. VIENNA.at war vor Ort.