Rewe-Chef will Billa und Co. 20 Minuten länger offen lassen

Der Handelskonzern Rewe würde sich eine Ausweitung der Öffnungszeiten wünschen. Für Billa, Merkur und Co. würden täglich 20 Minuten länger offen 500 neue Arbeitsplätze bedeuten.

Die Chefs des größten Handelskonzerns Rewe, zu dem in Österreich die Lebensmittelketten Billa, Merkur, Penny und Adeg zählen, wünschen sich eine Ausweitung der Öffnungszeiten. “Vier Stunden mehr würden uns schon reichen”, wird Jan Kunath, Vorstandschef der deutschen Rewe Group, im “Kurier” (Freitag) zitiert. Derzeit dürfen die Geschäfte in Österreich maximal 72 Stunden in der Woche offen haben.