Am Dienstag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Rettung und einem Privatauto. - © APA (Sujet)

Am Dienstag ist in Wien-Favoriten ein Rettungsauto des Roten Kreuzes verunglückt. Es kollidierte gegen 10.15 Uhr in der Kreuzung Laxenburger Straße-Grenzackerstraße mit einem Auto, berichtete Alexander Tröbinger, Sprecher des Wiener Roten Kreuzes.