Rettungsheli-Einsatz nach Badeunfall in Favoriten: 1,5-jähriges Mädchen verletzt

“Der Helmut-Zilk-Park im Favoritner Sonnwendviertel scheint aufgrund der zentralen Lage, den großen Wiesen und den niedrigen Bäumen zu einem beliebten Landeplatz zu werden”, schreibt uns Leserreporter Christian L. am Sonntag. Seine Fotos zeigen eine Rettungshelikoptereinsatz in Wien-Favoriten, bei dem auch zwei Polizisten anwesen waren.

“Ein 1,5-jähriges Mädchen wurde wegen Atembeschwerden in ein Krankenhaus gebracht, nachdem es in der Badewanne zu einem Unfall kam”, erklärt uns eine Pressesprecherin der Wiener Berufsrettung. Auch Irina Steirer, Pressesprecherin der Polizei Wien, bestätigte den Vorfall. Die Mutter des Mädchens verständigte die Einsatzkräfte. Die Polizei traf noch vor der Rettung am Einsatzort ein.

