Geduldsspiel für die Fahrgäste der Straßenbahnlinie 43 in Wien: Wegen eines Rettungseinsatzes im Haltestellenbereich Alser Straße ist die Bim in Fahrtrichtung Schottentor an der Weiterfahrt gehindert.

Laut Wiener Linien dürfte die Störung bis voraussichtlich 18:00 Uhr dauern.