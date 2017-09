Rettungsaktion: Bergretter und Polizei bargen Wiener Kletterer und vier Iren

Steirische Bergretter und Polizei bargen eine Gruppe Kletterer - © pixabay.com/jordimos (Symbolbild)

In der Obersteiermark haben Bergretter und Alpinpolizisten am Donnerstag eine erschöpfte Seilschaft aus vier Iren und einem Wiener am Kaiserschild (2.085 Meter Seehöhe) gerettet. Dies teilte die Polizei am Freitag mit.