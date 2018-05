Retrospektive zu Veit Heiduschkas 80er im Wiener Metro Kinokulturhaus

Anlässlich seines 80. Geburtstags gibt es eine Retrospektive zu Veit Heiduschka im Wiener Metro Kinokulturhaus. - © APA (Sujet)

Der österreichische Filmproduzent Veit Heiduschka feiert am 20. Mai seinen 80. Geburtstag. Ihm zu Ehren wird am Donnerstag eine Retrospektive im Wiener Metro Kinokulturhaus mit dem Film “Das weiße Band” von Michael Haneke eröffnet, der auch selbst erwartet wird. Die Reihe läuft bis 27. Juni. Am 22 Mai wird es nach “Müllers Büro” ein Bühnengespräch mit Heiduschka geben.