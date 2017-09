RENO lud zum “Back to School” VIP- Shopping powered by STYLE UP YOUR LIFE! in die RENO Filiale im Auhofcenter ein.

Im Mittelpunkt standen nicht nur die Promis, welche in einer Vielzahl erschienen, sondern deren süßen Kinder, kleinen Geschwister und Nichten. Bei coolen DJ-Sounds und Snacks, wurden die neuesten Herbstschuhe für den Schulbeginn für die Kleinen ausgewählt und auch die Promi-Eltern kamen nicht zu kurz. Die Kinder durften sich richtig austoben und ihren Eltern einmal die Schuhe verpassen, die auch ihnen gefallen. „Es war ein gelungenes Back to School Event, und denke unsere Kunden und die Promis hatten eine richtige Freude die neuen Herbstschuhe in so einer tollen Atmosphäre mit DJ und Styling Lounge zu shoppen!" sagte Frank Margraf (Sales Manager RENO Österreich) nach dem Shopping- Event. Auch Chiara Pisati bekam neue Schuh-Tipps von ihrem kleinen Bruder Gabriel und lachte „Sonst haben mein Bruder und ich natürlich überhaupt nicht denselben Schuhgeschmack aber hier bei RENO haben wir echt ein paar coole Sneakers gefunden die uns beiden gefallen haben".