Rektor der Universität Wien strebt weitere Amtszeit an

Mitte Jänner will er sein Entwicklungskonzept für die nächste Amtsperiode vorstellen, bestätigte man auf APA-Anfrage im Rektorat eine Mitarbeiter-Information der Universität.Wien. Engl steht seit 1. Oktober 2011 an der Spitze der größten Universität des Landes.

1988 wurde er an der Uni Linz zum Professor für Industriemathematik berufen, ab 2003 war er Direktor des Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics (RICAM) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 2007 wechselte er als Vizerektor für Forschung an die Uni Wien. Ein amtierender Rektor kann ohne Ausschreibung wiederbestellt werden, wenn Senat und Universitätsrat dem mit jeweils Zweidrittelmehrheit zustimmen.

