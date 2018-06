Rekrut in Wiener Kaserne erschossen: 22-Jähriger spricht bei Prozess weiter von Unfall

Das Projektil drang dem 20-Jährigen aus unmittelbarer Nähe in den Kopf und durchschlug den Schädel. Er hatte keine Überlebenschance. Die Anklage wirft dem 20-Jährigen Mord vor.

Rekrut in Wiener Kaserne erschossen

Die Waffe war entgegen sämtlicher Vorschriften geladen und entsichert, was für Staatsanwalt Georg Schmid-Grimburg dafür spricht, dass es sich um keinen Schießunfall handeln kann: “Das ist eine Waffe, die dafür ausgerichtet ist, dass man in den Krieg zieht.” Um überhaupt einen Schuss abgeben zu können, müsse man beim StG 77 zuerst eine Spannschiene kraftvoll zurückschieben und nach vorne drücken. Erst dann sei eine Patrone im Lauf. Zusätzlich muss die Waffe dann noch entsichert werden. All das habe der Angeklagte auf den wenigen Metern Richtung Ruheraum getan, gab der Staatsanwalt zu bedenken.