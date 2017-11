Reiseinspirationen bei Travel-After-Work-Event in Wien holen

Einmal in einem Leuchtturm übernachten und nur das Rauschen des Meeres hören. Spüren, wie es sich anfühlt, als Nomade zu leben und in einer einfachen Jurte zu wohnen. Eine romantische Nacht in einer Weinfass-Suite mit Blick auf die malerischen Weinberge genießen. Heli-Skiing in Persien erleben. Zu Streifzügen in den Himalaya aufbrechen. Oder sich dem Alltagsstress komplett entziehen und ein paar Tage in der Stille eines Klosters verbringen. Reisen abseits des Mainstreams werden bei “Reise-Inspirationen” präsentiert.

Reisen abseits des Mainstreams

„Wir sind ständig auf der Suche nach neuen und spannenden Ideen für besondere Reiseerlebnisse, denn wir haben uns das Außergewöhnliche zum Ziel gemacht. Reise-Inspirationen bietet eine Fülle an ungewöhnlichen Destinationen, spannenden Unterkünften, individuellen und besonderen Reiseangeboten anstelle von Pauschalurlauben von der Stange“, erklärt Ludwig Büll, Geschäftsführer von Messen & Kongresse, das Konzept hinter Reise-Inspirationen.

Nach der Arbeit für die nächste Reise inspirieren lassen

Reise-Inspirationen möchte der urbane Marktplatz für außergewöhnliche Reise-Erlebnisse sein. Als Travel-After-Work-Event findet Reise-Inspirationen vom 20. bis 22. Februar 2018 im Museumsquartier Wien statt: von Dienstag bis Donnerstag, jeweils von 13.00 bis 21.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.