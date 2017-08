Reifen zerschossen: Polizei verfolgte Schlepperfahrzeug auf der A4

Ein auf frischer Tat ertappter Schlepper ist am 26. August 2017 bei Bruck/Leitha mit einem Auto auf einen Polizisten zugefahren. Der Beamte sprang zur Seite, ein Kollege gab einen Schuss auf einen Hinterreifen des Fahrzeugs ab. Dem Lenker gelang die Flucht, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ. Bei der Amtshandlung an der Ostautobahn (A4) wurden 16 pakistanische Staatsbürger angehalten.

Schlepper setzte 16 Männer bei A4 ab: Verfolgungsjagd samt Schussabgabe

Das Schlepperfahrzeug war bei der Abfahrtsrampe der A4 bei Bruck a.d. Leitha Ost in Fahrtrichtung Wien aufgefallen. Polizeibeamte beobachteten, wie mehrere Personen aus dem Kombi ausstiegen. Der Lenker setzte unmittelbar darauf seine Fahrt fort und versuchte in Richtung B211 zu flüchten. Anhaltezeichen missachtete er laut Landespolizeidirektion.

Ein Beamter musste sich durch einen Sprung zur Seite retten, als der Kombi direkt auf ihn zufuhr. Es folgte ein gezielter Schuss aus einer Dienstwaffe auf einen Hinterreifen des Fahrzeugs. Die bei der Abfahrtsrampe abgesetzten Personen – 16 Männer aus Pakistan im Alter von 20 bis 42 Jahren – wurden zur Einvernahme auf eine Polizeidienststelle gebracht.

Trotz Flucht: Schlepper bereits identifiziert

Der Schlepper setzte die Flucht mit dem Kombi bis Pachfurth in der Gemeinde Rohrau (Bezirk Bruck a.d. Leitha) fort, wo er das Fahrzeug mit beschädigtem Hinterreifen zurückließ. Zeugen sagten aus, dass er in der Folge in einen von einem Unbekannten gelenkten Pkw umstieg. Der Mann ist flüchtig, wurde nach Polizeiangaben jedoch inzwischen identifiziert.

(APA/Red)