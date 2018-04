Regierung streicht 600 Gesetze

Wie Justizminister Josef Moser (ÖVP) bei einer Pressekonferenz mit der Regierungsspitze sagte, sind 600 Gesetze betroffen, etwas mehr als ein Drittel aller Gesetze. Vizekanzler Heinz Christian Strache (FPÖ) erinnerte daran, dass die letzte Rechtsbereinigung des Bundes 1999 stattgefunden habe. Den Einwand, dass die Bevölkerung wohl wenig davon habe, wenn Gesetze gestrichen werden, von deren Existenz ohnehin niemand mehr wisse, wollten weder Moser noch Kurz gelten lassen. Moser verglich den Rechtsbestand mit einem Kleiderschrank, der ab und zu durchforstet gehöre. Und Kurz kündigte an, neue Gesetze künftig vermehrt mit Ablaufdatum zu versehen (“Sunset Legislation”) und nach der “Entrümpelung” des Rechtsbestandes nun auch inhaltlich prüfen zu wollen, wo noch aktuelle Regeln gestrichen werden können.

Regierung betreibt “Gold Plating”

Letzteres läuft bei der Regierung unter dem Schlagwort der Vermeidung von “Gold Plating”. Darunter versteht Kurz, “dass wir nicht in allen Bereichen europäische Regeln übererfüllen”. Mit dem Argument, “Gold Plating” vermeiden zu wollen, hat die Koalition zuletzt etwa die von Datenschützern geforderte Einführung europaweiter Verbandsklagen gegen Datenschutzverletzungen durch Konzerne abgelehnt. Vorschläge zum Rückbau anderer Gesetze auf EU-Mindeststandards sammelt die Regierung bis Mitte Mai.

Moser wies Befürchtungen zu Rechtsbereinigung zurück

Befürchtungen, das am Freitag vorgelegte Rechtsbereinigungsgesetz (http://go.apa.at/htnAmNwq) könnte Schutzstandards für die Bevölkerung senken, wies Moser gleich eingangs von sich. Im Verbraucher-, Umwelt- und Arbeitnehmerschutz habe man kein Gesetz aufgehoben, sondern allenfalls nicht mehr benötigte Verordnungen. Etwa jene, wonach bei der Ski-Weltmeisterschaft die Wochenendruhe aufgehoben wird. “Wir sind sehr vorsichtig vorgegangen, um nicht in den Verdacht zu geraten, dass wir durch die Rechtsbereinigung Standards reduzieren wollen”, betonte Moser.

600 Gesetze von Rechtsbereinigung betroffen

Formal besagt das Rechtsbereinigungsgesetz, dass alle vor 1. Jänner 2000 veröffentlichten Gesetze und Verordnungen außer Kraft treten sollen. Ausgenommen sind Verfassungsgesetze sowie alle explizit in einer 250 Seiten langen “Positiv-Liste” angeführten Gesetze und Verordnungen. Wie Moser erläuterte, werden damit rund 600 von 1.600 Bundesgesetzen gestrichen (37,5 Prozent), sowie 1.800 von 3.400 Verordnungen (53 Prozent). Wer eines dieser Gesetze beibehalten will, sollte sich bis 1. Juni beim Justizministerium melden – bis dahin läuft die Begutachtungsfrist.

SPÖ warnt vor “Anti-Gold-Plating-Gesetz”

Die Opposition kann mit der von der Regierung angekündigten Rechtsbereinigung wenig anfangen, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Die SPÖ befürchtet, dass beim nächsten angekündigten Schritt – dem Rückbau auf EU-Mindestvorgaben – Schutzrechte für Arbeitnehmer, Verbraucher und Umwelt unter die Räder kommen könnten. Die NEOS ätzten über die “gefühlt zehnte Pressekonferenz” zum Thema. Für SP-Justizsprecher Hannes Jarolim ist die Rechtsbereinigung nur die “Vorstufe zu einem großflächigen Abbau von Schutzrechten” durch das Anti-Gold-Plating-Gesetz. “Wenn Kurz und Strache ‘Entbürokratisierung’ sagen, geht es immer darum, die Wünsche der Industrie umzusetzen und die Rechte der Menschen und der Umwelt einzuschränken”, so Jarolim. Der “Zinnober mit der Rechtsbereinigung” sei nur begleitendes Marketing dafür.

Wirtschaftskammer begrüßt Rechtsbereinigung

NEOS-Vizeklubchef Niki Scherak hält die Rechtsbereinigung zwar grundsätzlich für eine lobenswerte Idee. “Nur warum es dazu nun die gefühlt zehnte Pressekonferenz mit der gesamten Regierungsspitze gibt, ist nicht ganz nachvollziehbar”, so Scherak in einer Aussendung. Außerdem erinnerte er die Regierung an offene Reformen bei Verwaltung, Kompetenzbereinigung, Förderungen und Bürokratie: “Wenn das PR-Theater um die Rechtsbereinigung endlich vorüber ist, hat die Regierung hoffentlich Zeit, diese echte Deregulierung anzugehen.”

Begrüßt wird die Initiative der Regierung dagegen von Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl (ÖVP), der insbesondere die angekündigte Initiative gegen “Gold Plating” lobte: “Eine solche Inventur bei Gesetzen und teils überschießenden Vorschriften zur zielführenden Eindämmung der Regulierungsflut in unserem Land ist dringend notwendig.”

