Red Bull bringt neue Bittergetränke “Organics” auf den Markt

Laut Firmenangaben handelt es sich nicht um Energy-Drinks, sondern um “Bio-Erfrischungsgetränke aus Zutaten 100 Prozent natürlicher Herkunft”. Das Getränk wird aber wie Red Bull in der 250ml-Dose im österreichischen Handel, in Tankstellen und in der Gastronomie erhältlich sein.

Organics Bitter Lemon: Mit Zitronensaftkonzentrat aus biologischer Landwirtschaft und natürlichen Pflanzenextrakten. Markant herbe Note, nicht zu süß.

Organics Ginger Ale: Mit natürlichem Ingwerextrakt und Zitronensaftkonzentrat aus biologischer Landwirtschaft. Bernsteinfarben, aromatisch-würzig, nicht zu süß.

Organics Tonic Water: Mit Zitronensaftkonzentrat aus biologischer Landwirtschaft, natürlichen Pflanzenextrakten und natürlichem Chinin. Harmonisch süß-säuerlich, herb und trocken.

(APA/Red)