Red Bull Air Race am 15.-16. September in Wiener Neustadt

Red Bull Air Race kommt erstmals nach Wiener Neustadt. - © APA/AFP/VALERY HACHE

Das Red Bull Air Race kommt, nach drei Gastspielen auf dem Red Bull Ring in der Steiermark von 2014 bis 2016, nach Österreich zurück und kann am 15. und 16. September auf dem Gelände des Militärflugplatzes in Wiener Neustadt erlebt werden.