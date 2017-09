RB Leipzig gegen AS Monaco: Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

RB Leipzig will nun auch in der Fußball-Champions-League mit Tempofußball überraschen. Vorjahreshalbfinalist Monaco kommt am Mittwoch (20:45 Uhr) als erste Standortbestimmung gerade recht. Trainer Ralph Hasenhüttl sprach von einer “Reifeprüfung”, Sportdirektor Ralf Rangnick forderte “eine Leistung am Limit”.

Die nächsten Wochen werden zeigen, wie weit RB in seiner Entwicklung tatsächlich ist. Der erste internationale Auftritt einer Leipziger Mannschaft seit 1988 – der 1. FC Lok Leipzig schied im UEFA-Cup gegen Napoli aus – sei schon allein deswegen eine Reifeprüfung, “weil die nächsten Wochen eine ganz andere Belastung darstellen werden”, meinte der Steirer Hasenhüttl im Gespräch mit dem kicker. “Sieben Spiele in gut drei Wochen, das hatte ich als Trainer noch nie, das ist für uns alle Neuland.”

RB Leipzig vs. AS Monaco live im TV

Für jene Fans, die nicht nach Leipzig kommen können, haben wir trotzdem gute Nachrichten: Das Match zwischen RB Leipzig und der AS Monaco wird von ORF eins live und in HD-Qualität im Free-TV gezeigt. Der Sender überträgt ab 20:15 Uhr. Jene, denen während der Begegnung kein Fernseher zur Verfügung steht, können die ORF-Übrtragung auch vìa Online-Livestream verfolgen.

Außerdem wird das Match, wie alle anderen Spiele der UEFA Champions League auch, auf Sky gezeigt. Der Premium-Partner der Königsklasse überträgt Leipzig gegen Monaco ab 19:00 Uhr auf Sky Sport 1 HD in der Konferenz, auf Sky Sport 2 HD in der deutschen Konferenz und auf Sky Sport 4 HD das Einzelspiel in hochauflösender Bildqualität. Auch Abonnenten, die zu Matchbeginn nicht vor dem Fernseher Platz nehmen können, bietet Sky eine Lösung: Vìa sky go haben Sie die Möglichkeit, die Begegnung über Ihr jeweiliges Mobilgerät zu verfolgen. Mit dem Streamingdienst Sky-Ticket, bei dem Tages-, Wochen- oder Monatstickets gelöst werden können, will der Sender zusätzlich flexible Kunden ohne große Bindungslust ansprechen.

Die Partie im Livestream

Im Internet gibt es eine Vielzahl an weiteren Livestreams, die das Spiel zwischen RB Leipzig und das AS Monaco zeigen. Es locken unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, aber bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort einerseits auf die Bildqualität und andererseits auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Denn grundsätzlich verfügen ausschließlich die jeweiligen Rechteinhaber über die Erlaubnis, das betreffende Match in ihrem Land zu zeigen. Viele der Seiten, die solche Livestreams anbieten, sind wenig seriös, oft gerät man über verschiedene Pop-Ups auf dubiose Websites mit einer wahren Werbeflut.

Bei livetv.sx ist das Angebot an Live-Sportereignissen immens – kaum etwas, das es nicht gibt. Auch die CL-Partie zwischen Leipzig und Monaco hat die Seite im Angebot. Ebenfalls große Bekanntheit genießt atdhe.to, wo es auch einen Link zu einem Livestream für das Match gibt.

Das Champions-League-Spiel RB Leipzig – AS Monaco im Ticker

Fans, die das Spiel nicht in Bild verfolgen können, sei der VIENNA.AT-Liverticker empfohlen. Dort gibt es Aufstellungen, Statistiken und blitzschnell aktualisierte Infos darüber, was im Stadion gerade passiert.

