Die fünf Verletzten wurden in ein Wiener Krankenhaus gebracht. - © APA (Sujet)

Bei einer Rauferei in Wien-Landstraße wurden fünf Personen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Männer im Alter von 18, 24, 27, 40 und 41 Jahren waren am Sonntag gegen 22.30 Uhr in einem Lokal in Streit geraten. Die Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend auf die Straße.