Rauchverbot in der Gastronomie: Ärztekammer brachte Volksbegehren ein

Das Gastronomie-Rauchverbots-Volksbegehren wurde eingereicht - © APA

Am Freitagvormittag wurde von der Ärztekammer das von ihr ausgehende Volksbegehren für ein Rauchverbot in der Gastronomie einbracht. “Wir sind eines der letzten Länder in Europa, die so ein Rauchverbot noch nicht haben, und wir wissen – ebenfalls aus dem Ausland -, dass ein Rauchverbot zu einer unmittelbaren Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung führt”, erklärte Ärztekammerpräsident Thomas Szekere.