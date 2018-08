Rauchverbot an Schulen gilt nun auch für Lehrer

Seit 1. Juli ist das Rauchen an Schulen auch für Lehrer ausdrücklich verboten. Vorher konnte man, wenn es etwa die Hausordnung zuließ, zumindest auf den Freiflächen am Glimmstängel ziehen.

Zuvor war die rechtliche Regelung des Rauchens an den Schulen etwas verworren: Ein absolutes Rauchverbot galt nur für das Schulgebäude selbst. Auf Freiflächen innerhalb der Schule wie etwa Pausenhöfen war das Rauchen für Schüler verboten, konnte aber an höheren Schulen in der Hausordnung grundsätzlich wieder erlaubt werden. Lehrer durften auf Freiflächen grundsätzlich rauchen, ihnen konnte dies per Hausordnung aber umgekehrt untersagt werden.