Raser mit 74 km/h zu schnell auf der Ostautobahn in Wien unterwegs: Auto einbehalten

Der Raser auf der A4 in Wien konnte von der Polizei gestoppt werden. - © APA (Sujet)

Mit 154 anstatt den erlaubten 80 km/h war ein Raser am Samstag auf der Ostautobahn (A4) in Wien unterwegs. Da der Rumäne keinen Führerschein hatte, die Sicherheitsleistung von 800 Euro nicht zahlen konnte und keinen Wohnsitz in Österreich hat, wurde sein Fahrzeug an Ort und Stelle mit technischen Sperren versehen und einbehalten.