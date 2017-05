Rapper Marteria mit neuem Album live am Rock in Vienna 2017

Marteria ist froh, dass er sich damals für die Musik und gegen eine Karriere als Fußballer entschieden hat. “Was hätte denn kommen können? Eine Meisterschaft, ein 5er-BMW – das hätte mich alles nicht befriedigt”, sagte der Musiker (“Lila Wolken”) dem “Playboy”.

Der in Rostock geborene Hip-Hopper spielte Ende der 90er in der Jugend des FC Hansa und in der U17-Nationalmannschaft, hörte dann aber auf. “Zweimal am Tag trainieren und danach in Gucci-Boutiquen oder beim Ferrari-Händler rumhängen, und das soll alles sein?”

Marteria live in Wien am Rock in Vienna

Der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Marten Laciny heißt, will heute mit seinen Texten ein politisches Zeichen setzen und als Vorbild dienen. “Am liebsten würde ich ganz Deutschland ordentlich durchschütteln und schreien: “Hört endlich auf mit eurer Angst vor dem Fremden!” Das ist doch absurd.”

Am 26. Mai erscheint das neue Marteria-Album “Roswell”, am 5. Juni gastiert der Musiker im Rahmen von Rock in Vienna – mehr Infos rund um das diesjährige Festival finden Sie hier.

(APA)