Rapid Wien vor Bukarest-Match: "Über Leistung brauchen wir nicht diskutieren"

Souverän sieht anders aus. Nach Rapids Zittersieg gegen Wacker Innsbruck stehen für die Wiener am Donnerstag das Europacup-Spiel gegen Bukarest auf dem Plan.

Man nimmt Selbstvertrauen mit, weil wir gewonnen haben”, sagte Goran Djuricin. Es war aber noch lange nicht alles gut an diesem Sonntagnachmittag, das wusste auch der Rapid-Trainer. Einerseits wurden zu viele Torchancen zugelassen, andererseits ging man mit den eigenen zu leichtfertig um. “Es fehlt uns Ruhe und Routine. Das fehlt uns aber nicht jede Woche”, meinte Djuricin.

Kapitän Stefan Schwab fand deutliche Worte. Das Ergebnis sei zwar positiv. “Über die Leistung brauchen wir aber nicht diskutieren. Wir haben sehr viel Luft nach oben”, meinte der Mittelfeldspieler. “Das war nicht das Gelbe vom Ei.” Man habe zu viele Fehler gemacht, sei zu hektisch am Ball. Schwab: “Wir müssen uns jetzt ganz klar fußballerisch steigern, weil die Tugenden bringen wir in den letzten Wochen auf den Platz.”

Im Europacup reichte das zum Aufstieg gegen Slovan Bratislava und zu einem 3:1 im Hinspiel gegen Bukarest. In der Liga fehlen Rapid nach fünf Runden aber bereits sieben Zähler auf Spitzenreiter Salzburg. Immerhin brachte der zweite Dreipunkter den Sprung auf Platz fünf. “Diesmal zählt der Sieg, weil wir in der Tabelle ein bisschen etwas aufgeholt haben”, meinte Schwab. “Wir sind aber selbstkritisch genug, dass wir wissen, dass so etwas nicht immer gut geht.”