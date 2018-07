Rapid Wien: Tränenreicher Abschied von Steffen Hofmann

Am Sonntag fand das Abschiedsspiel "Steffen und Friends" gegen Rapid Wien statt, ganz nach dem Geschmack der Steffen-Hofmann-Fans. 25.300 Zuschauer feierten den "Fußballgott" in der Allianz Arena, wo jede Menge Tränen flossen.

Abschied für Steffen “Fußballgott” Hofmann

16 Jahre spielte Hofmann für Rapid, er holte mit dem Club zwei Meistertitel (2005, 2008) und erzielte in 540 Pflichtspielen 128 Tore. Bei seiner Farewell-Party waren es vier, zwei per Elfmeter zum 2:2-Pausenstand, danach noch zwei weitere nach Seitenwechsel. Elf Minuten vor Spielende war es für die Nummer 11 dann vorbei. Der gebürtige Franke absolvierte zu den Klängen von “Time to say goodbye” mit Tränen in den Augen seine umjubelte Ehrenrunde.