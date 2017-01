Rapid Wien: Stefan Schwab peilt Comeback im Derby an

Nach den zahlreichen Verletzungsmeldungen der letzten Wochen gibt es diesmal eine positive Nachricht bei Rapid Wien: Vizekapitän Stefan Schwab könnte möglicherweise bereits zum Start in die Frühjahrssaison sein Comeback geben.

Genau vor drei Monaten zog sich der 26-jährige Mittelfeldspieler im Heim-Derby gegen die Austria (0:2) einen Bruch des linken Knöchels zu. Ausgerechnet im nächsten Spiel gegen den Erzrivalen könnte Schwab Mitte Februar wieder auflaufen.

Stefan Schwab: “Mir geht es gut”

“Mir geht es gut. Ich werde in Spanien schon viel mit der Mannschaft trainieren”, sagte der grün-weiße Leistungsträger dem Kurier. Bereits vor dem Abflug in die Touristen-Hochburg Benidorm, in der Nähe von Alicante, hatte er ein erstes Mal mit den Mitspielern trainiert, bis Anfang Februar wird Schwab mit Vollgas weiter am Comeback arbeiten.

Dann steht die Abschlussuntersuchung auf dem Programm, die über einen eventuellen Einsatz am 12. Februar (16:30 Uhr, live auf ORF eins, Sky und VIENNA.at) im Happel-Stadion gegen die Austria entscheiden wird.

Wiener Derby: Rapid-Sektor bereits ausverkauft

Egal ob mit Schwab, oder noch ohne ihn – Rapid wird zum Frühjahrsauftakt auf stimmgewaltige Unterstützung der Fans bauen können. Bereits drei Wochen vor dem 320. Wiener Derby ist der Gästesektor im Happel-Stadion (Sektor F, 3. Rang) ausverkauft.

Für die neutralen Tribünen im Prater-Oval sind freilich noch genügend Tickets verfügbar. Diese sind über den Onlineshop von “Wien Ticket”, beim “Wien Ticket”-Pavillon Staatsoper, dem Office Ost bei der Generali-Arena sowie am Spieltag ab drei Stunden vor Anpfiff an den Kassen des Ernst-Happel-Stadions erhältlich.