Rapid Wien gelang Sieg gegen WAC: Die Stimmen zum Spiel

Goran Djuricin (Rapid-Trainer): “Der Spielverlauf hat uns in die Karten gespielt. Wir haben gut gepresst und zugestellt. Heute ist uns viel aufgegangen. Wir haben uns taktisch sehr gut angestellt, viele zweite Bälle gewonnen. In einer kurzen Phase hatten wir Probleme, aber der Sieg geht in Ordnung. Es war ein kleiner Schritt. Wir sind nicht blind und wissen, wie die Tabelle ausschaut.”

Heimo Pfeifenberger (WAC-Trainer): “Ich finde es eine Frechheit, so wie wir aufgetreten sind. Man kann gegen Rapid verlieren, aber man darf nicht so verlieren. Wir haben die Partie selbst verspielt. Man hat nie gemerkt, dass die Mannschaft miteinander versucht, sich entgegenzustemmen. Das war noch milde ausgedrückt. Ich bin normalerweise nicht einer, der auf die Mannschaft hinhaut, aber wenn die Spieler ihr eigenes Süppchen kochen wollen, ist das total fehl am Platz. Jetzt brennt es wirklich.”

Rapid-Verteidiger Christopher Dibon muss mit Verdacht auf massive Gehirnerschütterung zumindest bis Montag im Spital bleiben.

(APA)