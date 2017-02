Rapid Wien: Entwarnung bei Max Hofmann

Verteidiger Maximilian Hofmann wird Österreichs Rekordmeister Rapid Wien nur kurze Zeit nicht zur Verfügung stehen. Der 23-Jährige sollte trotz eines Außenbandrisses im linken Knöchel ab Mitte Februar wieder einsatzbereit sein, gab der Verein bekannt. Hofmann hatte sich im Testspiel gegen Piast Gliwice im Trainingslager in Spanien verletzt, am Dienstag folgte eine MR-Untersuchung in Wien.

Damit dürften die Hütteldorfer in dieser Transferperiode keinen neuen Spieler mehr verpflichten.

Durchatmen: Max Hofmann wird unserer Mannschaft nicht allzu lange verletzt fehlen – https://t.co/LEEIjWKFAK #scr2017 — SK Rapid Wien (@skrapid) 31. Januar 2017

(APA, Red.)