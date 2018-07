Rapid Wien geht zuversichtlich in die neue Saison.

Rapid Wien blickt zuversichtlich in die neue Bundesligasaison

Rapid Wien geht nach einer "intensiven Zeit" zuversichtlich in die neue Fußballsaison. Rückschläge durch Verletzungen in der Vorbereitung will Sportchef Fredy Bickel durch Neuzugänge, allen voran Rückkehrer Deni Alar, bestmöglich kompensiert haben.

Für Bickel war die bisherige Transferperiode, die erst Ende August endet, schon jetzt eine “intensive Zeit.” In diesem Ausmaß habe der Schweizer nicht damit gerechnet, auch wenn er mit einigen Abgängen spekulieren musste. Dass Verteidiger Lucas Galvao, mittlerweile beim deutschen Zweitligisten Ingolstadt unter Vertrag, die Hütteldorfer verlassen würde, hatte sich schon längere Zeit abgezeichnet. “Lucas hat relativ früh mitgeteilt, dass er die Chance packen würde, wenn er sie bekommt. Ich bin froh, dass er das so offen kommuniziert hat”, konnte sich Bickel darauf einstellen.