Rapid Wien beim LASK: Stimmen zum Spiel

Rapid Wien siegte beim LASK mit 2:1. - © APA

Rapid Wien befindet sich in der Fußball-Bundesliga weiter auf der Erfolgswelle. Der 2:1-Auswärtssieg über den LASK am Samstag bedeutete das zwölfte Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage. Hier die Stimmen zum Spiel.