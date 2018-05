Rapid: Giorgi Kvilitaia erlitt Knöchelbruch

Der SK Rapid Wien hat im Saisonfinish der Fußball-Bundesliga eine schwere Verletzung eines Spielers zu beklagen. Kvilitaia zog sich am Freitagnachmittag einen Knöchelbruch zu. Dies gab der Tabellendritte am Samstag nach einer genaueren Untersuchung bekannt. Der Georgier wird damit einige Monate ausfallen und versäumt einen Großteil der Vorbereitung.Wien. Der 24-jährige Kvilitaia, der es seit Jahreswechsel auf elf Pflichtspieltore gebracht hat, wird noch am Wochenende von Clubarzt Benno Zifko operiert. Der georgische Internationale erhält danach einen Gips.

Mit dem Brasilianer Joelinton verlässt Rapid nach Saisonende ein Stürmer. Mit dem Serben Andrija Pavlovic wurde bereits ein neuer verpflichtet.

APA/red