Randalierer verletzte am Jugendamt in Wien-Fünfhaus zwei Polizisten

Ein Randalierer auf einem Wiener Jugendamt sorgte für einen Polizeieinsatz - © APA (Sujet)

Die Magistratsabteilung 11 verständigte am Dienstag die Polizei, da in einer Dienststelle in der Gasgasse in Fünfhaus ein amtsbekannter 34-jähriger Mann zu randalieren begonnen hatte. Er hatte aggressiv reagiert, da ihm sein einjähriges Kind durch das Jugendamt entzogen werden sollte.