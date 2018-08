Randalierer beim Neustifter Kirtag festgenommen: Passanten beschimpfen Polizisten

In der Nacht auf Dienstag beschädigte ein 25-Jähriger ein Auto in der Krottenbachstraße und attackierte einen Polizeibeamten. Passanten versuchten den aggressiven Mann zu "befreien", die WEGA musste einschreiten.

Am 21. August gegen 01.20 Uhr wurden zwei Beamte im Zuge einer Bestreifung des Neustifter Kirtags von einem Zeugen auf eine mutmaßliche Sachbeschädigung bei einem Auto in der Krottenbachstraße in Wien-Döbling durch einen Mann aufmerksam gemacht.