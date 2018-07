Radweg auf Linker-Wienzeile fixiert: Baubeginn 2019

Die Linke-Wienzeile erhält nun auch den geplanten Radweg. Die 495 Meter lange Strecke zwischen Getreidemarkt und Köstlergasse, soll für mehr Sicherheit für Radfahrer sorgen und das Verkehrsaufkommen entlasten.

Schanigärten auf Linker-Wienzeile bleiben erhalten

Die Lokalbetreiber sollen sich ebenfalls keine Sorgen machen müssen. Man wolle die größtmögliche Anzahl an Schanigärten erhalten, hieß es. Einbeziehen will die Stadt auch die Wirtschaftstreibenden – etwa in der Frage von Ladezonen. Der Taxistand beim Theater an der Wien soll erhalten bleiben. Und mit dem Bezirk will man ebenfalls auf einen grünen Zweig kommen. Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ) hatte sich zuletzt zwar prinzipiell zum Lückenschluss bekannt, sich aber skeptisch gegenüber der angedachten Lösung gezeigt. Die fixe Zusage von Mariahilf braucht die Stadt aber nicht, da sie für hochrangige Radverbindungen allein zuständig ist.