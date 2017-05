Wie die Polizei am Sonntag berichtete, kamen beide zu Sturz.

Die Fußgängerin wurde mit Kopfverletzungen ins Spital gebracht. Das war nicht der einzige derartige Vorfall in der letzten Zeit: Erst am Tag davor hatte die Polizei von zwei Rad-Unfällen mit Verletzten in Wien berichtet:

>> PKW erfasste Radfahrerin: 34-Jährige auf Windschutzscheibe geschleudert.

>> Ein Schwerverletzter bei Radfahrer-Kollision in der Leopoldstadt.

(APA/Red.)