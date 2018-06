Radfahrer und Fußgänger bei Zusammenstoß in Wien-Döbling schwer verletzt

Am Sonntag, den 17. Juni 2018, ereignete sich gegen 14.30 Uhr in der Kahlenberger Straße in Wien-Döbling ein Unfall zwischen einem Fußgänger (61) und einem Radfahrer (56).

Radfahrer und Fußgänger bei Unfall in Wien schwer verletzt

Laut Erkenntnissen des Verkehrsunfallkommandos fuhr der Radfahrer hinter dem Fußgänger, kurz vor der Kreuzung mit dem Cebotariweg kam es aus noch nicht geklärter Ursache zum Zusammenstoß. Beide Personen wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.