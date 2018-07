Radfahrer-Schwerpunktaktion in Wien: Zahlreiche Anzeigen

Am Mittwoch führte die Wiener Polizei eine Schwerpunktaktion bei Radfahrern durch. Dabei wurden 232 Anzeigen und Organmandate ausgestellt. Besonders auffällig war der Verstoß eines E-Bike-Fahrers: Sein Fahrrad war mit einer Motorstärke von bis zu 100 km/h ausgestattet, statt den erlaubten 25 km/h. Auch KFZ-Lenker und Fußgänger wurden gestraft.

Zwischen 8 und 18 Uhr wurden an stark frequentierten Stellen Kontrollen durchgeführt. Besonderes Augenmerk legte die Wiener Polizei dabei auf Missachten des Rotlichts der Ampel, Hantieren mit dem Mobiltelefon und Pflichtausstattung des Fahrrads. Nicht in jedem Fall wurde gestraft, betont die Polizei am Freitag in ihrer Aussendung – auch eine Vielzahl an klärenden Gesprächen zur Bewusstseinsbildung und Rechtsaufklärung bzw. Abmahnungen bei geringerem Verschulden habe stattgefunden.