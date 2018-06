Radarwarner in Pkw eingebaut: 18 Lenker bei Kontrollen in NÖ gestoppt

In den Pkw waren Radarblocker eingebaut. - © LPD NÖ

Mehrere Pkw-Fahrer mit eingebauten Radarwarnern in den Fahrzeugen wurden von der Polizei in NÖ angehalten. In siebzehn Fällen wurden die Geräte sofort sichergestellt, ein Lenker weigerte sich jedoch, es auszubauen.